شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الوزراء»: ارتداء الكمامة سيكون إجبارياً خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ولن تستمر في الإغلاق، وتابع:«ونحن كان لدينا بعد نظر في ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئى».

وأضاف «سعد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجى سيكون إجبارياً فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدى الكمامات ستوقع عليه العقوبة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة، عندما العودة للحياة تدريجياً خلال الفترة المقبلة.