شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس صلاة عشية عيد مارمرقس ويطيب الرفات بالزيوت المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية عيد القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية والذي تحتفل به الكنيسة القبطية يوم ٣٠ برموده الموافق ٨ مايو من كل عام. وفي ختام العشية طَيَّب البابا رفات «الكاروز» مستخدما الزيوت والأعشاب المقدسة حيث قام برفع الأنبوب الذي يحوى الرفات بمشاركة الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس. وعقب الصلاة ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة عظة روحية حملت عنوان «ماذا صنع مار مرقس الرسول معنا». البابا تواضروس يترأس صلاة عشية عيد القديس مارمرقس الرسول البابا تواضروس يترأس صلاة عشية عيد القديس مارمرقس الرسول البابا تواضروس يترأس صلاة عشية عيد القديس مارمرقس الرسول البابا تواضروس يترأس صلاة عشية عيد القديس مارمرقس الرسول البابا تواضروس يترأس صلاة عشية عيد القديس مارمرقس الرسول الوضع في مصر Advertisements

اصابات 7,981

تعافي 1,887

وفيات 482

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يرأس صلاة عشية عيد مارمرقس ويطيب الرفات بالزيوت المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.