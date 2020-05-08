شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى 40.. ووفاة 4 حالات ‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت، الخميس، عدد 2 وفيات بسبب كورونا بالاضافة إلى ظهور 6 إصابات جديدة منهم حالة في الخارجة و5 حالات بمدينة موط بمركز الداخلة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 وفيات وعدد المصابين إلى 40 حالة.

وأضاف أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وأشار إلى أنه تم عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر.

ولفت الزملوط إلى أنه تم تركيب بوابات تعقيم على المنافذ والكمائن الأمنية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى وذلك لتعقيم السيارات والأفراد قبل دخولهم المحافظة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.