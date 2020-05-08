شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لطاقم مستشفى سفاجا بعد ثبوت إصابة فتاة ومسنة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مسؤولو مديرية الصحة بالبحر الأحمر، إجراء الفحص الطبي للطاقم الطبي المعالج، والمخالط لحالتي إصابة بفيروس كورونا بمستشفي سفاجا المركزي وبعدم مغادرة المستشفى لحين إجراء عمليات الفحص للمخالطين من الأطقم الطبية، للتأكد من خلو جميع أطقم الأطباء والتمريض من فيروس كورونا.

وأعلنت مستشفى سفاجا ذلك بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا، وتبين من نتيجة التحاليل إيجابية الحالتين بالفيروس، وهم فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، وسيدة مسنة تبلغ ٧١ عامًا.

واتخذت إدارة المستشفى جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية، فيما يختص التعقيم والتطهير جميع أقسام المستشفى.