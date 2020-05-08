شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: 56 مواطنا خرجوا من العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد انه تم انتهاء فترة العزل المنزلي لــ ٥٦ مواطن من المخالطين وبدء ممارسة حياتهم بصورة طبيعية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد الزملوط أن جميع الحالات الإيجابية التي يتم تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يتم تحديد مصدر إصابتها حتى الآن، مؤكدا على استمرار عمليات التعقيم والتطهير المتسمر لمنازل الحالات المصابة والمخالطة كما يتم عزل اجبارى لكافة الحالات المخالطة داخل منازلهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

وسجلت محافظة الوادى الجديد اليوم الخميس عدد 2 وفيات بسبب كورونا بالإضافة إلى ظهور 6 إصابات جديدة منهم حالة في الخارجة و5 حالات بمدينة موط بمركز الداخلة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 وفيات وعدد المصابين إلى 40 حالة ايجابية.