80 مليار و199 مليون جنيه ضرائب على الدخول من التوظيف فى الموازنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبلغ إجمالى الضرائب على الدخول من التوظيف فى موازنة العام المالى 20/21 نحو 80 مليار و199مليون جنيه بزيادة نحو 18مليار و659 مليون جنيه عن العام المالى 19/20والتى كانت تبلغ 61 مليار و539 مليون و800 جنيه بينما كان ما تم تحصيله فى عام 18/19 نحو 59 مليار و181 مليون و200 ألف جنيه.

حصيلة الضرائب على الدخول من التوظيف أتت من مصدرين وطبقا للبيان المقدم من وزير المالية للبرلمان فإن المصدر الأول هو الضرائب على المرتبات المحلية ويقدر ما سيتم تحصيله فى موازنة 20/21 بنحو 77 مليار و499 مليون جنيه بزيادة قدرها 20 مليار و136 مليون جنيه عن عام 19/20.

أما المصدر الثانى فهو ضرائب الدمغة على الرواتب وتبلغ حصيلتها فى الموازنة نحو 2 مليار و700 مليون جنيه بنقص قدره عن عام 19/20 نحو مليار و476 مليون و800 ألف جنيه.

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يذكر أن حجم الإيرادات الضريبية المتوقع تحصيلها فى موازنة 20/21 تبلغ 964 مليار و777مليون و400 ألف جنيه بزيادة نحو 108 مليار و161مليون جنيه عن موازنة عام 19/20.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا بشكل تفصيلى الموازنة العامة للدولة تمهيدا لإعداد تقرير عنها يتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقرار الموازنة العامة التى يبدا العمل بها من تاريخ 1/7/2020.