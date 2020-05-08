شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تنفيذ مصر 22 تجربة إكلينيكية لإيجاد علاج لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، احتلال مصر المرتبة الاولى بين دول الشرق الأوسط والقارو الافريقية فى القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا وفقا لما نشره موقع "كلينيكال تريالز"، ويرصد الخليج 365 التفاصيل الكاملة لتنفيذ مصر 22 تجربة إكلينيكية:

1 - مصر الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا.

‏2 -. تنفيذ 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الإفريقية.

‏

‏3 - الجامعات المصرية والمراكز البحثية قامت بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الإفريقية

Advertisements

4 - مصر قامت بنصف التجارب التي قامت بها الدول في الشرق الأوسط لإيجاد علاج لمقاومة فيروس كورونا المستجد،

5 - تقدم مصر على إيران، وإسرائيل، وتركيا، وقبرص، والأردن، ولبنان والسعودية، والعراق.

6 - الجامعات المصرية المشاركة في التجارب، عين شمس، القاهرة، أسيوط، طنطا، كفر الشيخ، الزقازيق، الأزهر، و للمركز القومي للبحوث.

7 - مصر بالمرتبة العشرة على مستوى العالم من حيث التجارب الإكلينيكية لمقاومة كورونا.