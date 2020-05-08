شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: رصف وترميم 13 شارع بـ3 أحياء غرب العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تحسين الخدمات للمواطنين من أهم أهداف العاصمة وكذلك تنفيذ المشروعات التى تستهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين واستعادة المظهر الحضارى، موجها رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ مخطط تطوير أحياء العاصمة بمحاورها المختلفة ، ورفع أكوام القمامة ، والتشجير ، والرصف .

وفى هذا الإطار، تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الرصف التى تمت بأحياء المنطقة الغربية ، حيث نفذ حى الأزبكية أعمال الأسفلت بشارع زكريا أحمد، وكذلك نفذ حى غرب اعمال صيانة وترميم الطرق بشارع المرعشلى ومتفرعاته، وصيانة وترميم الطرق برصيف شارع 26 يوليو بالزمالك ، وصيانة وترميم وأعمال أسفلت بشارع الزهرية بالزمالك ، وصيانة وترميم الطرق بترميم قطع عرضى بشارع أحمد حشمت .

كما نفذ حى الوايلي، أعمال رصف ش بستان الجيش والبدء فى رصف شارع الافضل كما تم تركيب بلاط انترلوك بشارع خليج الطواب ، ورصف شارع بن خلدون من ميدان السكاكينى وحتى نفق غمرة ، ورصف شارع بستان الجيش وشارع نقيب الجيش ، ورصف شارع الشيخ قمر .

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كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.