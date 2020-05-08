شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التموين تتابع اليوم صرف السلع المدعمة والخبز للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة متابعة آليات عمل منافذ توزيع السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مايو الجارى وأيضًا عمل المخابز والتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين مع تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتصدى لأى محاولات تلاعب من قبل المخالفين.

وتقوم منافذ وزارة التموين بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الاسواق الاخرى كما تواصل الوزارة حاليا ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد شركات المجمعات الاستهلاكية وفرع الشركات التابعة بالسلع التموينية بالمحافظات المختلفة لبدء صرفها لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو الجارى.

وأعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بالوزارة انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 36 % من مقررات شهر مايو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.