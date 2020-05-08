"صحة النواب" تتضامن مع نقابة الأطباء لاستثناء 4 فئات من مستشفيات العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من الدكتورة وزيرة الصحة، الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء باستثناء 4 فئات من العمل بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، نظرًا للأخطار التي تتعرض لها الطواقم الطبية في مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم، وأنهم خط الدفاع الأول للمجتمع كله خاصة أن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

وقال حساسين، في بيان الخميس، إنه يجب استثناء الثلاث فئات وهي: من يزيد عمره عن خمسين عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة مثل ( سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة)، و السيدات الحوامل والأمهات لأطفال أقل من 12 عامًا.

يذكر أن نقابة الأطباء كانت حددت عددًا من الأليات للتعامل مع أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات العزل، بعد إنتهاء مدة عملهم بمستشفى العزل، لحمايتهم من التعرض للعدوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات، هي: "أن يتم عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، وإذا جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية أيضا يتم السماح لعضو الفريق الطبى بالعودة لمنزله".

وتابع: "إذا كان هناك عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، وإذا جاءت سلبية يتم تخيير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية - نزل شباب - فنادق) لمدة 14 يومًا، حيث أن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة".​