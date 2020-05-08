مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 10 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 10 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، خلاء سبيل 10 متهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين" المتهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

المتهمون هم كل من:

1- المعتز محمد شمس الدين

2- محمد حسن علي الصباد

3- محمود أحمد محمد عبدالشافي

4- عزت عيد طه فضل غنيم

5- مصطفى أحمد محمد عبداللطيف

6- محمد ماهر محمد عبدالحميد

7- علي رشاد الرفاعي عبدالله

8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان

9- مصطفى أحمد رجب كامل

10- مصطفى محمد أحمد بريقع

وكانت نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خاد ضياء الدين المخامي العام الأول للنيابة قد قررت صباح أمس إخلاء سبيل الصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر بضمان محل الإقامة.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.

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وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وتضم القضية 441 صحفي آخر هو معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قال فيه جنينة إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تخص مسئولين بالدولة، وتم عرض ودنان على النيابة يوم 20 فبراير وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الاعلامي لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين".

