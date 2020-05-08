أخبار مصر | وزير الأوقاف: بيعة أمراء الجماعات الإرهابية تكون للشيطان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: بيعة أمراء الجماعات الإرهابية تكون للشيطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "جمعة"، في بيان له، أن هذه الجماعةَ وعناصرَها المجرمة أبوابُ فتنة وشر حيث كانوا، وحيث حلوا، وحيث ارتحلوا، وأن الحل الوحيد هو استئصال شأفة هذه الجماعة تنظيمًا وفكرًا لنخلّص البشرية من شرها.
وأوضح وزير الأوقاف، أن التستر على أي عنصر من عناصر هذه الجماعة الإرهابية هو خيانة للوطن، لأن هذه الجماعة بعناصرها المجرمة لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية ولا بديمقراطية، وهو ماظهر للعيان رأْي العين في العام الأسود لحكم المرشد وما شهده عام حكمهم الأسود هذا من تمييز عنصري ضد غير المنتسبين للجماعة وإقصاء مقيت لم يشهد التاريخ مثله، فهم يعتقدون زورًا وبهتانًا بأنهم جماعة الله المختارة، مع أنها لا تعدو كونها جماعة أجيرة ضد دينها وأوطانها، مما يتطلب من علماء الدين المخلصين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين الوطنيين جميعا العمل الجاد والدءوب والمتواصل لكشف طبيعة هذه الجماعة وتعريتها وطنيًا ومجتمعيًا حتى نقي أوطاننا من شرها وسمومها، وخبثها ومكرها، وعمالتها وخيانتها.