شكرا لقرائتكم خبر عن لمزراعى النخيل.. روشتة لعملية نقل الفسائل ومواجهة سوسة النخيل.. تعر ف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من الإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعى - وزارة الزراعة، لحدائق النخيل ومواجهة السوسة الحمراء وزيادة انتاج التمور خلال الفترة الحالية.

- يتم فصل فسائل النخيل من جوار الأم ، ويراعى منطقة الفصل بأحد المبيدات الموصى بها (تافايان) بنسبة 3 سم / لتر ماء ثم سد هذه المنطقة بالرمل والأسمنت أو الطين مع الملاحظة المستمرة .

- يتم تجهيز المشتل وتحديد أماكن الجور على مسافة 5و1 × 5و1 م أو2× 2م وزراعة الفسائل المفصولة أو تتم زراعتها فى الأرض المستديمة مباشرة ثم معاملتها بالرش على الأرض أو الغمس قبل الزراعة بأوكسى كلور والنحاس بمعدل ( 400 جم / 100 لتر ماء ) مع مادة ناشرة بمعدل ( 50 سم / 100 لتر ماء).

- يراعى تكبيب الفسائل عقب الزراعة لحمايتها من الحر الشديد وبرد الشتاء وتوالى بالرى.

- نظرا لزيادة خروج الحشرات الكاملة لسوسة النخيل الحمراء خلال هه الفترة فيجب الفحص الدورى لأشجار النخيل لاكتشاف الإصابة مبكرا وسرعة علاجها وفى حالة بداية ظهور أى إصابة بسوسة النخيل ( الإصابة السطحية ) يجب الإسراع بعملية علاج النخلة المصابة فورا ولك يكشط مكان الإصابة بأى ألة حادة حتى الوصول إلى الأنسجة البيضاء ثم رشها بالمبيدات الموصى بها بنسبة 3سم /لتر ماء وتغطية المنطقة المعالجة بالرمل والأسمنت أو الطين مع الملاحظة المستمرة حتى التأكد من الشفاء.

Advertisements

- فى حالة اكتشاف ( إصابة متقدمة ) نوعا ما فيجب إجراء عملية الحقن باستخدام مسمار طوله 50سم وقطره 2 إلى 5و2 سم مع استخدام مطرقة 2كجم وعمل ثقوب أولا فى مركز الإصابة ( مكان نزول العصارة ) ثم عمل عدة ثقوب على هيئة هلال مقلوب أعلى مكان الإصابة بمسافة من 10 – 15 سم ومثلها أسفل مكان الإصابة على هيئة لأعلى وتكون هذه الثقوب مائلة لأسفل بزواية 30 درجة تقريبا ثم يحقن المبيد فى هذه الثقوب بنفس نسبة التركيزات السابقة وعند التأكد من تمام عدم خروج إفراز اليرقة تغلق بالأسمنت والرمل والطين .

- تجهيز حبوب اللقاح المذكرة بتجفيفه وحفظها فى مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المبارة أو تيارات الهواء لحين خروج الأغاريض المؤنثة بداية من مارس حتى مايو حسب توقيت خروجها فى المناطق المختلفة .

- بداية إجراء عملية التلقيح للأشجار المؤنثة حسب الظروف الخاصة بكل منطقة .

- يجب إعادة عملية التلقيح مباشرة حيث تتسبب فى إزالة الكثير من حبوب اللقاح وبالتالى إنخفاض أو فل العقد .

- بعد التلقيح بأسبوع يتم عمل رشتين بالملاثيون بنسبة 5و1 فى الألف لمكافحة دودة البلح الصغرى ( الحميرة ) ، ما بين الرشة الأولى والثانية حوالى من 2 – 3 أسابيع .

- بعد تمام عقد الثمار يتم الرى على فترات متقاربة.