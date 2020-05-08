شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: مبارك كان واعيا بخطورة الإحوان.. وغير وجهة نظره في التوريث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس مبارك كان لديه الوعي الحقيقي بأن التيارات الإسلامية هم الخطر، مشيرا إلى أن في فترة ما كان هناك رغبة في التصالح من جانب الإخوان وهناك رغبة من الملاينة من جانب نظام مبارك وكان لديهم 88 نائبا وكان هناك من يتسائل ما هي المشكلة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمروعبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن نظام مبارك كان يعرف أن الإخوان مصدر خطر حقيقي ولكن كون النظام جنح إليهم في فترة من الفترات لأنهم جنحوا إليه أو كانت الظروف أقوى، فمبارك كان يدرك إنه يجب أن يكون يقظا دائمًا وقال لي الإخوان هم الخطر الحقيقي على مصر، إلا أن أخطاء حسني مبارك هي نفس أخطاء السادات.

وعما أثير عن قضية التوريث قال مكرم محمد أحمد: «مبارك كان يحب أولاده حبًا جمًا، ويمكن أن نقول إنه حب مرضي ولم يكن راغبًا في توريث الحكم لنجله وسمعت منه ذلك، لكن قبل نهاية حكمه صفوت الشريف قال لي إن الرئيس مبارك يبدو إنه غير وجه نظره (معرفش تحت ضغوط إيه) لمسألة التوريث، ثم تعددت التفسيرات».