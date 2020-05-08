شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استمع للمسحراتى من "الزهراء" صاحبة الصوت الماسى بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولكن أن تستمتع بكلمات يرددها المسحراتي من صاحبة الصوت الماسي والحاصلة على المركز الأول عالمياً بجمال صوتها شئ أخرى، وهي إحدى الأطفال الذين شاركوا في ترديد كلمات الدكتور أحمد عمر هاشم بمناسبة مرور 1080 سنة على إنشاء الأزهر الشريف .

وقالت الزهراء لايق، برغم التقدم التكنولوجي ووجود وسائل ايقاظ الصائمون من نومهم لتناول طعام السحور إلا أن المسحراتي لن يختفي، وبقريتها الشباسية هناك 3 مسحراتيه، كل منهم يقوم بدوره ويطوف على المنازل، ولايكتفون بالسير بطرقات القرية مرة واحدة، ولكنهم يطفون الحواري والأزقة والشوارع كل ليلة 3 مرات، وتسعد بأصواتهم .

وأضافت الزهراء: رغم صعوبة الأمر وعدم التفكير فيه إلا أنه يمكن تحقيقه ولكن المشكلة في الحظر المفروض عليهم، للحد من انتشار فيروس كورونا، عفانا الله من ذلك الفيروس جميعا.