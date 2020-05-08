سفارة مصر بالكويت: رحلة 31 مارس المؤجلة تغادر إلى القاهرة الأحد المقبل

وقالت السفارة المصرية - في بيان صحفي مساء الخميس تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن مكتب مصر للطيران في الكويت سيتواصل مع حاملي تذاكر السفر على هذه الرحلة؛ لإفادتهم ببيانات التذاكر الجديدة، وتفاصيل وإجراءات الحجر الصحي فى أحد فنادق القاهرة على نفقتهم الخاصة، أو الحجر فى إحدى المدن الجامعية على نفقة الدولة.



وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني قد كشف - أمس - أنه يجري حاليا الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة مصر للطيران الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس الماضي، مشيرا الى أنه على المسافرين على الرحلة المؤجلة، التواصل مع مكتب مصر للطيران لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة؛ لتعديل تذاكر السفر؛ وذلك دون رسوم تغيير، وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي.