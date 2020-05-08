شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت..وزير التعليم يشرح طريقة تسليم الأبحاث ورقيا وإلكترونيا:المنصة الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أرسلت للمدارس تعليمات مشددة حول تسليم الأبحاث، والطريقة المفضلة التى ترشحها الوزارة للجميع هى المنصة الإلكترونية، مشيرا إلى أنها سوف تستخدم مستقبلا، وهى الطريق الآمن لكل الفئات.

وأضاف الوزير أن الوصول للمنصة سهل جدا، ويمكن كتابة المشروع بطريقتين إما على الكمبيوتر أو بخط اليد، بتصوير الورق وتحويله لملف pdf ورفعه على المنصة، أما لو مكتوب كمبيوتر يتم تحويله من "وورد" إلى pdf على أيقونة اسمها رفع مشروع البحث، وبمجرد رفعه سوف يكون ظهر على المنصة ولا يخشى أحد من إمكانية وصوله.

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وأوضح أن كتابة البحث ورقيا يتم تحويله إلى pdf وطباعته ووضعه في الظرف وتسليمه إلى المدرسة، مؤكدا أنه لن يتم الاستعانة بكل المعلمين للتصحيح في المدارس بل أعداد قليلة بسبب إجراءات فيروس كورونا، داعيا أولياء الأمور لعدم التزاحم في المدرسة مع اتباع كل الإرشادات الصحية، وطالبنا المديريات التعليمية بعدم وضع أي شروط أو معايير غير التي أعلنتها الوزارة.