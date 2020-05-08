شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لقاح فيروس كورونا لن يكون جاهزا قبل سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد تعارض بين التعايش مع فيروس كورونا، وبين عودة عجلة الإنتاج من جديد، من الاحتفاظ بكافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الحكومة ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنه إذا اتبع الشخص الأساليب الوقائية، يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى من جديد، وإذا لم يتم اتباع الإجراءات ستتخذ الحكومة اجراءات أشد قسوة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أنه يتم المتابعة بدقة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تزيد نسب الإصابة بفيروس كورونا الفترة القادمة، وحتى هذه المرحلة فإن وضع الفيروس في مصر مازال قيد السيطرة طالما أن معدل الإصابات مازال أفقيا، وهذا يعني قدرة النظام الصحي في مصر على السيطرة على الوباء.

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وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن اللقاح الذي سعت كل الدول من أجل إنتاجه للتغلب على فيروس كورونا المستجد، بدأ الحديث عنه في شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع ألا يتم تجهيزه قبل سبتمبر المقبل، موضحا أن العلاج بالبلازما لا يشفي بشكل تام ولكنه عامل مساعد على التغلب على الفيروس.