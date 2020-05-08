أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار العمل بنفس مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار العمل بنفس مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باستمرار العمل بنفس الاجراءات الاحترازية والوقائية التىقد تم الاعلان عنها بداية شهر رمضان المعظم إلى نهاية الشهر .

 

وتضمنت الاجراءات حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي والسماح للمراكزالتجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء والاستمرار في تخفيض أعداد العاملينفي أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق

Advertisements

 

واستمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر" بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع.

 

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة واللحوم والدواجن والمخابز ومحال الأسماك والصيدليات وجميع المصانع والمخازن وجميع وسائل الإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار العمل بنفس مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا