شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار العمل بنفس مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باستمرار العمل بنفس الاجراءات الاحترازية والوقائية التىقد تم الاعلان عنها بداية شهر رمضان المعظم إلى نهاية الشهر .

وتضمنت الاجراءات حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي والسماح للمراكزالتجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء والاستمرار في تخفيض أعداد العاملينفي أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق

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واستمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر" بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع.

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة واللحوم والدواجن والمخابز ومحال الأسماك والصيدليات وجميع المصانع والمخازن وجميع وسائل الإعلام.