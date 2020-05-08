شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ليس الأهلى أو الزمالك.. الخبير الاقتصاد العالمى محمد العريان يكشف نادى الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الخبير الاقتصادى العالمى، المصري الدكتور محمد العريان، عن ناديه المفضل داخل مصر خلال طفولته، مشيراً في بداية محاضرة عبر الفيديو نظمتها جامعة النيل إلى أنه كان مشجعاً مخلصاً لنادى الترسانة.

وقال العريان في بداية ترحيبه بالحضور المشاركين في المحاضرة ومن بينهم الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسي وعدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين ومجلس أمناء جامعة النيل، إنه لم يكن زملكاوياً أو أهلاوياً.. وإنما "ترسانوى".

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وتابع: نادى الترسانة اعتاد تحقيق البطولات قديما.. وكان يحقق إنجازات رياضية.. وكان قلبي دائماً مع نادى الترسانة عندما كنت صغيراً.

ووجه العريان في بداية كلمته بالمحاضرة الشكر للحضور ومن بينهم عمرو موسي، قبل أن يتحدث فيما بعد عن محور المحاضرة الذى دار حول مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل انتشار وباء كورونا.

قال العريان خلال محاضرته إن العالم يمر بفترة من عدم اليقين على صعيد الاقتصاد بسبب كورونا، معتبرا أن الوباء يدفعنا جميعا خارج منطقة الراحة، مشيراً إلى أن تداعيات وباء كورونا سترغم الدول النامية على بيع صادراتها بسعر أقل، مع توقعات باستمرار انخفاض عائد السياحة وتراجع لتحويلات أبناء تلك الدول المقيمين في الخارج من الأموال.