شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المرافق عقوبة المقاهى والمطاعم المخالفة وفقا لقانون المحال العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدي قانون المحال العامة الجديد للمحال المخالفة مثل المقاهى والكافيهات والمطاعم والمعارض وغيرها، وتشمل العقوبات المقررة وفقًا للقانون قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

وتنص المادة (27) من القانون، على أنه يجب على المركز المختص بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.