شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد والمترو: لا تعديلات فى مواعيد القطارات حتى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أنه لا تعديل فى مواعيد القطارات حتى نهاية شهر رمضان، وأنه سيستمر العمل بجداول التشغيل المؤقتة المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال فى نهاية مارس الماضى حتى عيد الفطر المبارك.

وأضافت شركة المترو أنه لا تغيير أيضا فى مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق حتى نهاية شهر رمضان، حيث سيستمر التشغيل اليومي من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، وسيكون موعد قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 8.15 مساءً بالخط الأول للمترو، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 8.30 مساء.

أما الخط الثانى للمترو فيكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 8.35 دقيقة مساءً، ومن محطة المنيب أيضًا الساعة 8.35 دقيقة، وفي الخط الثالث فسيكون قيام آخر رحلة قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8.15 مساء ومن محطة العتبة الساعة 8.40 دقيقة مساءً.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعلن، استمرار العمل إجراءات حظر التجوال حتى نهاية رمضان، ليبدأ حظر التجوال من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى.

وقال رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء استعرض اليوم الموقف الخاص بأزمة كورونا، موجها حديثه للمواطنين "الدولة كانت حريصة على تحقيق التوازن والحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى"، موضحا أن تجربة الغلق الكامل التى اتبعتها بعض الدول حدث بها انهيار كامل لاقتصاداتها.

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وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى لابد وأن يستعيد عافيته بعد أزمة كورونا، وأن موازنة العام الجديد بها بند لزيادة الأجور والمعاشات بـ100 مليار جنيه، موضحا أن الدولة كانت حريصة على عدم تحمل المواطن المصرى أى أعباء خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أن كل عام نحتاج لتوفير ما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب، قائلا: "كلنا كمواطنين لابد وأن نكون واعيين أن تأخر عجلة الإنتاج سيؤثر علينا".