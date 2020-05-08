شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقارات تعوق مسار طريق الكباش بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رقم 157 لسنة 2020، والخاص بنزع ملكية العقارات المتداخلة التى تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر .

وجاء نص القرار: "بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفينية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التى تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة".

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وتابع القرار: " المادة الأولى: تنزع ملكية العقارات الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 ، والمبين موقعها وحدودها ومساحتها و أسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والكشوف المساحية وكشفى التحديد والخرائط المرفقة واللازمة لتنفيذ مشروع استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمساحة ( 1941 ٫ 89 م 2) بحوض المحكمة نمرة 2 وكذا مساحة ( فدان واحد و 18 قيراطا و 4 أسهم ) بمنطقة نجع أبو عصبة بحوض برية الأثارات نمرة ( 67 ) حديثا ( 16 ) قديما بمدينة الأقصر التى تعذر قيام أصحابها بالتوقيع على نماذج نقل الملكية".

فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار الذى صدر فى 29 إبريل 2020،فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.