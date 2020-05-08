شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات أمنية تتابع تطبيق قرار حظر التجوال بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة العمرانية بالجيزة، تواجد أمني مكثف من جانب قيادات أمنية بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة قرار تطبيق الحظر، وشهد شارع الثلاثيني، وشارع مستشفى الصدر مرور عدد من سيارات الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لقرار الحظر من المواطنين، وأصحاب المحلات التجارية غير المستثناة من قرار حظر التجوال.

ونرصد في السطور التالية أبرز القرارات التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة:

-حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي

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-السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء

-الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق

-السماح بجلسات إعلام الوراثة -السماح بخدمات ترخيص المركبات الجديدة

-استمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر" بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع