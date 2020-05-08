شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8/5/2020 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا آخر فى الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس غائم جزئى على القاهرة والوجه البحرى مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحرى والطقس حار ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس وحار ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، و على جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 34

Advertisements

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 29