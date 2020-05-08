برلماني: تسهيلات الحكومة للمصدرين ساهمت في النهوض بالصناعة الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالتحركات التي تتخذها وزارتي المالية والصناعة، بشأن دعم الصناعة الوطنية، وتقديم كافة الدعم للمصدرين للوصول لنسبة مشاركة في الأسواق العالمية بمنتجات وطنية متوافر فيها شروط الجودة وكفاءة الإنتاج.

وأضاف "المسعود"، في بيان له اليوم الخميس، أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمصدرين في الوقت الحالي ساهمت في تنشيط الصناعة المحلية، وزيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر وعدد كبير من الدول، فالمشكلات التي كانت تحول دون خلق بيئة مهيئة للمصدرين تم تذليلها بالكامل، وأصبح مجال التصدير مفتوح بفضل المبادرات والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة، والتي أتت بثمارها.

وتابع: "تلك التحركات ساهمت في التزام الشركات بضخ استثمارات والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، فكل هذا ساهم في إزالة الأعباء التصديرية".