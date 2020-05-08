محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالتحركات التي تتخذها وزارتي المالية والصناعة، بشأن دعم الصناعة الوطنية، وتقديم كافة الدعم للمصدرين للوصول لنسبة مشاركة في الأسواق العالمية بمنتجات وطنية متوافر فيها شروط الجودة وكفاءة الإنتاج.
وأضاف "المسعود"، في بيان له اليوم الخميس، أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمصدرين في الوقت الحالي ساهمت في تنشيط الصناعة المحلية، وزيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر وعدد كبير من الدول، فالمشكلات التي كانت تحول دون خلق بيئة مهيئة للمصدرين تم تذليلها بالكامل، وأصبح مجال التصدير مفتوح بفضل المبادرات والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة، والتي أتت بثمارها.
وتابع: "تلك التحركات ساهمت في التزام الشركات بضخ استثمارات والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، فكل هذا ساهم في إزالة الأعباء التصديرية".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: تسهيلات الحكومة للمصدرين ساهمت في النهوض بالصناعة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.