محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر لا تزال في السيناريو الثاني لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إذ تنقل الوزارة جميع المصابين إلى مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي على مستوى الجمهورية، وتستطيع تحديد المخالطين لهم ومتابعتهم طبياً خلال فترة العزل.
وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن الوزارة اتجهت لتطبيق استراتيجية جديدة بتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية، لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، بجانب 17 سبق تجهيزها خلال الشهور الماضية، ولا توجد نيّة حالياً للتوسع في مستشفيات العزل.
وتابع: "الخطة التي تطبقها الوزارة مرنة، بحيث يجري توفيقها بحسب زيادة عدد الإصابات".
وأوضح مجاهد، أنه من المقرر بدء تشغيل مستشفى صدر العمرانية اليوم، لتقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: لا نزال في السيناريو الثاني لكورونا.. وبدء تشغيل "صدر العمرانية" للعزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.