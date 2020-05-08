ننشر أقوال اللاعب عمر جابر في واقعة تهديده بالقتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة تفاصيل جديدة في اتهام صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونادي بيراميدز الحالي، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وخطف أطفالهم لامتناعه عن دفع ملايين الجنيهات لهما.

واستمعت النيابة لأقوال اللاعب والذي اتهم صديقيه "أ"، و"أ"، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، حيث انهما طلبا منه مبلغ مالي كبير لشراء شقة بمدينة ٦ أكتوبر وساهم معهما في شرائها إلا أنهما عاودا طلب مبالغ مالية أخرى، ولكنه رفض الدفع.

وأكمل اللاعب في أقواله تطورت الأمور بينهما وعمد الصديقان إلى تهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء حال عدم امتثاله لطلباتهما، وشراء سيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وأكد "جابر" أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه اصبح ميسور الحال.

وأضاف اللاعب في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، الا أن المتهمان لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحي.

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بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه يهددان بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما، ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه فاكتشفا أنه انتقل للعيش بالشيخ زايد وحاولا الوصول إلى عنوانه من خلال سؤال عدد من اصدقائه وبواب عقار حماته.

وأضاف أن صديق له أخبره أن المتهمان توجها له بمنطقة ميت عقبة وطلبا منه توصيل رسالة لـ"جابر" بأنه لم يدفع لهما ما يطلبانه وهو سيارة مرسيدس أو ثمنها سيقومون بإيذاء زوجته وأطفاله وأكد له أنهكان برفقتهما شخص معروف بأنه بلطجي شهير بمنطقة فيصل.

وتضمن بلاغ اللاعب أن المطرب الشعبي حسن شاكوش، توجه بصحبة المتهمين إلى منزله بالمهندسين، رغبة في لقاءه، وأن شاكوش التقط صورة سيلفي بصحبة المتهمين وأرسلها عبر تطبيق الواتس آب للاعب، مصحوبة برسالة صوتية يؤكد فيها أنهم علموا أنه ترك منزله بالمهندسين، وانتقل للعيش بفيلا في الشيخ زايد وأنه كان يرغب في لقائه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول دور المطرب شاكوش في الواقعة بعدما أرفق اللاعب الصور والمحادثات التي أرسلها له عبر واتس أب بالمحضر.

وبعدما استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب وحارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه، انتهت الي حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتستكمل غدا التحقيقات.