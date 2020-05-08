"كان رايح يجيب سحور لعياله".. تفاصيل مقتل الأسطى "أحمد" على يد شندي بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل نقاش على يد عاطل بدائرة قسم شرطة السلام أول تفاصيل جديدة عن الجريمة، حيث تبين أن المجني عليه تلقى 3 طعنات من المتهم أمام منزله.

وقال شهود عيان أن المجني عليه أن "الأسطى أحمد"، كان في طريقه لشراء سحور لأطفاله لاحظ أن المتهم يقف تحت منزله وافتعل معه مشادة كلامية وأمسك بسكين كانت بحوزته وطعن المجني عليه 3 طعنات أودت بحياته بعد وصوله المستشفى.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم، وانتقل المقدم قدري الغرباوي رئيس مباحث قسم السلام أول إلى محل الواقعة وقام بسؤال شهود العيان، وبالفحص تبين أن المتهم سبق اتهامه في قضيتي شروع في قتل وضرب، وتمكن قوة من مباحث القسم بقيادة النقيب عمرو إيهاب معاون مباحث القسم من ضبط المتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.