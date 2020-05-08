أخبار مصر | قيادات باب الشعرية تقود حملة لضبط الأسعار بالأسواق.. ورئيس الحي: "عدمنا أسماك فاسدة"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قيادات باب الشعرية تقود حملة لضبط الأسعار بالأسواق.. ورئيس الحي: "عدمنا أسماك فاسدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية، بالتعاون مع قسم باب الشعرية، وقيادات الحي، وشرطة المرافق، حملة مكبرة على الأسواق لمراقبة الأسعار، وضبط المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وقال رئيس الحي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مساء اليوم، إن الحملة أسفرت عن ضبط 150 كيلو أسماك فاسم وتم إعدامها، فضلًا عن الإشراف على أعمال النظافة ورفع التراكمات وإعدام الفاكهة والخضروات المنتهية الصلاحية، مشددًا على أهمية الرقابة على الأسواق بصفة مستمرة.

وأكد ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية لخلق منظومة عمل جديد في ظل ما يمر به العالم، مشددًا على تعاون المجتمع المدني بالحي فيما بينهم، مؤكدًا وجودنا بينكم يشكل حائط منيع ضد ما يكدر صلابتهم في مواجهة الأزمات.

وأشار إلى أن إجراءات مراجعة تراخيص المحال والمقاهي في الحي، أسفرت عن إلغاء تراخيص وتغيير نشاط لعدد 17 مقهى مخالفًا بباب الشعرية؛ وعدد 5 محال ومقهى إنترنت "بلايستيشن".

محافظ القاهرة يتفقد التشغيل التجريبي لمجزر 15 مايو

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به بتكلفة ١١٥ مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه.

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وأضاف محافظ القاهرة، فى بيان صحفي اليوم، أن مجزر 15 مايو هو ثانى مجزر بالمنطقة الجنوبية، وسيؤدى افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذى يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات.

وأوضح أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى انتظار الضأن والعجول للذبح.

ويضم المجزر خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب ١٥٠٠ رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج .

وسيخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب.

ضبط طن دهون حيوانية ولحوم فاسدة بمحافظة القاهرة

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في تصريحات سابقة، تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لضمان جودة وسلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطن.

وفى إطار هذه التعليمات، شنت مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة، - وفقا لبيان صحفي- حملة مكبرة شملت أحياء العاصمة المختلفة، للتأكد من اللحوم المتواجدة فى الأسواق، وأسفرت عن ضبط طن من الدهون الحيوانية، و150 كيلو جرام من الدواجن غير صالحين للاستهلاك الآدمي.