مصر | طلبا ١٣ مليونًا.. التفاصيل الكاملة لتهديد "عمر جابر" بالقتل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلبا ١٣ مليونًا.. التفاصيل الكاملة لتهديد "عمر جابر" بالقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت تجمعهما صداقة كبيرة منذ بدأ اللاعب "عمر جابر" طريقه في كرة القدم، وكان ناشئ في نادي الزمالك، حتى أصبح الصديقان "أحمد.ع" و" أحمد. ن"، وكلاء له في مشواره الرياضي، وكانا يسافران مع اللاعب جميع البلاد، حتى وصل محطته الحالية في نادي بيراميدز.

تناولوا "العيش والملح" معا، كما يقول المصريون، واعتبرهما اللاعب صديقاه منذ بداية الطريق، ولن يبخل عليهما بشئ، حتى جاء الوقت، ليطلبا مبالغ مالية تصل لـ١٣ مليون جنيه، وعندما رفض اللاعب، بدأت التهديدات تتفاقم، حتى وصل الحال لتقديم بلاغ ضدهما.

بداية الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على المتهمين بتهمة تهديد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في منحهما مبلغ 13 مليون جنيه وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وباشرت نيابة العجوزة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، والذي سرد فيه تفاصيل علاقة اللاعب بالمتهمين.

البلاغ حمل رقم 420 لسنه 2020 عرائض شمال الجيزة،وتم تحرير محضر.

اعترافات صادمة للاعب "عمر جابر"

"كانوا بيطلبوا أموالا".. هذا ماذكره المحامي شعبان سعيد وكيل اللاعب عمر جابر، في بلاغه المقدم ضد وكلاء اللاعب وهم "أحمد. ع" و"أحمد. ن"، بعد تهديدهما للاعب بالقتل والايذاء إذا لم يستجب لهما ويدفع مبلغ ١٣ مليون جنيه.

وأضاف المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن اللاعب كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

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وأضاف المحامي، أن اللاعب قال في بلاغه، أنه بعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمان لم يقنعا بذلك، فطلبا مبلغ 13 مليون جنيه لشراء فيلا في الشيخ زايد، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

واوضح المحامي، أن المتهمان أرسلا رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما، ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه.

كاميرات المراقبة وشهود العيان يكشفون اللغز

قال المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن النيابة رصدت كاميرات المراقبة للتأكد من صحة الواقعة، وبالفعل أكدت صحتها، بترددهما عليه وتهديدههما له أمام شهود العيان.

وأضاف "سعيد"، أن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وأنهما لم يطالبا بأي مبالغ مالية من اللاعب لعملهما معه كولاء له، وأنهما طالبا فقط بمستحقاتهما المالية، وكانا يطالبان بها، وأمرت النيابة بحبسهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.