مصر | مفاجآت جديدة في قضية تهديد "عمر جابر" بالقتل.. ورسائل تهديد لأسرته

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة في قضية تهديد "عمر جابر" بالقتل.. ورسائل تهديد لأسرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، في قضية تهديده بالقتل والإيذاء على أيدي شخصين تم القبض عليها وحبسهما، إن البلاغ تم تقديمه منذ حوالي شهر، ومنذ ذلك التوقيت كانت تجري التحقيقات للتأكد من صحة الواقعة.

وأضاف "سعيد"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أنه منذ إرسال المتهمين رسائل تهديد للاعب، عن طريق الهاتف المحمول والواتس آب، كان لا يستجيب لها وقام بعمل بلوك لرسائلهما واتصالاتهما، فلجأ المتهمين، لإرسال رسائل تهديد لزوجته وشقيقه عن طريق الواتس آب، مضمونها "خليه يدفع فلوسنا اللي عنده، بدل ما نتعدى عليه وعلى أسرته"، إلى أن ذهب المتهمان لمنزله بصحبة بلطجية، مؤكدا أن هذا تم تأكيده في التحقيقات.

واستدعت النيابة العامة بشمال الجيزة، شهود العيان في واقعة تهديد اثنين للاعب عمر جابر بالقتل، وهم حراس عقار اللاعب، والذين قالوا إن المتهمين كانا يترددان على المنزل بين الحين والآخر، للسؤال عن اللاعب وأسرته، ومواعيد حضورهم للمنزل، وإن الشخصين قاما بتهديده أمامهم أكثر من مرة، واللاعب لم يستجيب لذلك.

وأضاف المحامي شعبان سعيد وكيل اللاعب عمر جابر في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن النيابة قامت برصد كاميرات المراقبة للتأكد من صحة الواقعة، وبالفعل أكدت صحتها، بترددهما عليه وتهديدههما له أمام شهود العيان.

وأضاف، أن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وأنهما لم يطالبا بأي مبالغ مالية من اللاعب لعملهما معه كولكاء له، وأنهما طالبا فقط بمستحقاتهما المالية، وكانا يطالبان بها، وأمرت النيابة بحبسهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات

وتقدم وكيل اللاعب عمر جابر، ببلاغ المقدم ضد "أحمد.ع" و"أحمد.ن"، بعد تهديدهما للاعب بالقتل والإيذاء إذا لم يستجيب لمنحه لهما مبلغ ١٣ مليون جنيه.

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وأضاف المحامي، أن اللاعب عمر كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهمين مذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

وتابع، أن اللاعب قال في بلاغه، إنه بعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا مبلغ 13 مليون جنيه لشراء فيلا في الشيخ زايد، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

وأوضح المحامي، أنه بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما. ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عاطلين بتهمة تهديد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في منحهما مبلغ 13 مليون جنيه وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وباشرت نيابة العجوزة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، والذي سرد فيه تفاصيل علاقة اللاعب بالمتهمين.

البلاغ حمل رقم 420 لسنة 2020 عرائض شمال الجيزة، وتم تحرير محضر.