شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. التعليم تعلن إرشادات تسليم المشروعات البحثية بداية من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه رداً على أسئلة واستفسارات الطلاب، تعلن وزارة التربية والتعليم المزيد من الإرشادات لتسليم المشروعات البحثية الكترونياً أو ورقياً في الفترة من ٩ إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠، حرصا منها على سلامة وصحة الطلاب ممن يتعذر عليهم التسليم الإلكتروني، تم تحديد أيام مختلفة وفق جدول زمني للتسليم الورقي في المدارس، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء التسليم.

كما ترجح الوزارة تسليم المشروعات إلكترونيا على "منصة إدمودو"، لأنها الطريقة الأفضل صحيًا في ظل هذه الظروف. أما التسليم الورقي فهو متاح لمن يتعذر عليه استخدام المنصة.

علنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاجراءات النهائية لاستلام مشاريع الأبحاث موضحة أن يتم إعداد مشروع البحث وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسب وتحويله فى كلتا الحالتين إلى ملف مشروعpdf، عن طريق التصوير أو الحاسب على أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفى للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة من الطلاب كما تم توضيحة، مع التأكيد على إن إرسال المشروع البحثى إلكترونيا وفى حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا فى المدرسة وفق الجدول الزمنى من التاسعة صباحا وحتى 2 ظهرا.

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وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز حجب الأكواد للطلاب سواء انتظام أو منازل، مع ضرورة حق الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشاريغ البحثية إلكترونيا ولا يجوز المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذى قام بتسليم المشروع البحثى من خلال المنصة، ومنح الطالب إفادة ايصال استلام عن المشروع البحثى المقدم يدويا ويمكن للطالب التحقق من إرسال المشروع إلكترونيا على المنصة، على أن تقوم المدرسة بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشاريع البحثية الإلكترونية وعرضها من خلال المنصة أو أدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لاطلاع الطلاب عليها، والالتزام بالمواعيد المقرر بالجدول الزمنى وعد التخلف واتباع تعليمات أمن المدرسة والمشرفين فى حضور فرد وأحد أثناء تسليم الأبحاث.

وأشارت الوزارة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تسليم البحث من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات، على أن يسلم المشروع فى مظروف أبيض مكتوب عليه كود الطالب ورقمه التعريفى.