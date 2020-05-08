شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: إعادة فتح شواطئ الفنادق بعد عيد الفطر ولكن بضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تتابع ما تصرح به منظمة الصحة العالمية للفتح التدريجى للفنادق السياحية بالشروط الاحترازية والتباعد الاجتماعى، مضيفة أنه بعد عيد الفطر المبارك سيتم فتح شواطئ الفنادق ولكن بضوابط دقيقة وتباعد ما بين كل شمسية وأخرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "أكسترا نيوز" عبر برنامج المواجهة، أن الهدف من عودة السياحة هو استمرار العمالة، وكذلك سيكون هناك تطهير بصفة مستمرة فى جميع الفنادق والمناطق السياحية، مؤكدة ان الوزارة اعتمدت شهادة صحية تمنح للفنادق التى تتبع الاشتراطات وكذلك هناك لجان من الوزارة تتابع الفنادق بصرامة.

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وكانت وزارة السياحة والأثار اعتمدت علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي يجب على الفنادق الراغبة فى التشغيل الحصول عليها، والتى سيتم تعميمها على جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية.

كان الدكتور العناني وزير السياحة والآثار اجتمع بمقر الوزارة بالعباسية مع مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ومساعد الوزير لشؤون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الأمنية لمناقشة آلية تطبيق الضوابط والاشتراطات لتشغيل الفنادق والمنتجعات وإقامة النزلاء المصريين بها .