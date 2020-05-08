شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازاية بشأن تخفيض قوة العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، مديرى المديريات التعليمية، بضرورة التنبيه على مديرى المدارس باتباع التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وكذا تخفيض القوة بالمدرسة وخاصة علي بعض العاملين كما أوضحت تعليمات مجلس الوزراء في هذا الصدد، خاصة مع بدء استلام المشروعات البحثية من الطلاب الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الاجراءات النهائية لاستلام مشاريع الأبحاث موضحة أن يتم إعداد مشروع البحث وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسب وتحويله فى كلتا الحالتين إلى ملف مشروع pdf، عن طريق التصوير أو الحاسب على أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفى للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة من الطلاب كما تم توضيحه، مع التأكيد على إن إرسال المشروع البحثى إلكترونيا وفى حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا فى المدرسة وفق الجدول الزمنى من التاسعة صباحا وحتى 2 ظهرا.

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وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز حجب الأكواد للطلاب سواء انتظام أو منازل، مع ضرورة حق الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشاريغ البحثية إلكترونيا ولا يجوز المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذى قام بتسليم المشروع البحثى من خلال المنصة، ومنح الطالب إفادة ايصال استلام عن المشروع البحثى المقدم يدويا ويمكن للطالب التحقق من إرسال المشروع إلكترونيا على المنصة، على أن تقوم المدرسة بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشاريع البحثية الإلكترونية وعرضها من خلال المنصة أو أدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لاطلاع الطلاب عليها، والالتزام بالمواعيد المقررة بالجدول الزمنى وعدم التخلف واتباع تعليمات أمن المدرسة والمشرفين.