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وزير الشباب يشهد انطلاق مبادرة تطهير مواقف المواصلات بالقاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء غد الجمعة، انطلاق فعاليات مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتنفذ المبادرة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات النارية ، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 مايو الجاري بمحافظة القاهرة، ويومي 15 و16 مايو بمحافظة الجيزة.

وترتكز المبادرة على القيام بتطهير وتعقيم مواقف المواصلات أثناء ساعات الحظر الليلي ولخلو تلك المناطق من الأشخاص، وتشمل المبادرة في القاهرة شارع جسر السويس بألف مسكن وصولاً إلي جامعة عين شمس ثم ميدان العباسية وصولاً إلي ميدان عبد المنعم رياض والعوده الي الإسعاف توجهاً إلى ميدان رمسيس.

ومن المقرر أن تتضمن المبادرة في محافظة الجيزة تطهير وتعقيم موقف مواصلات الوراق مروراً بشارع الكورنيش حتي المنيب، وجراج مدينه الطلبة بشارع السودان، وكذا تطهير وتعقيم كل مواقف المواصلات العامة حتي نهايه شارع فيصل والعودة من شارع الهرم. يأتى ذلك فى إطار تعظيم دور المشاركة المجتمعية، والمساهمة فى الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار "كوفيد-19".

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