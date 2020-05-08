شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: ترقية 25853 موظفا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية لتحسين أوضاع الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، عدة قرارات تسكين وترقية 25853 موظفاً بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية بكافة الدرجات الوظيفية والمجموعات النوعية على مستوى الجمهورية وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءات إلى الوظائف الأعلى للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد بيان وزارة العدل، إنه إعمالاً للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر وزير العدل عدة قرارات بتسكين وترقية 25853 موظفاً بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية بكافة الدرجات الوظيفية والمجموعات النوعية على مستوى الجمهورية على النحو التالي :

أولاً – القسم المدني: تم ترقية 14631 موظفاً.

ثانياً – أقلام المحضرين: تم ترقية 7077 موظفاً.

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ثالثاً – الخدمات المعاونة والحرفية: تم ترقية 2768 عاملاً.

رابعاً – المحاكم المتخصصة: تم ترقية 1377 موظفاً.

كما أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل تعليماته إلى كافة قطاعات الوزارة بترقية كل من استوفى شروط الترقية دون تأخير، والاهتمام بجدية تقارير الأداء حتى يمكن فرز العناصر المتميزة ، وتسكينها في الوظائف المناسبة .