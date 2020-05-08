شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: حرب باردة جديدة تتشكل الآن.. وستكون سباق حول الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن عصر ما بعد كورونا يلوح فى الأفق، مشيرا إلى أن سياسيين ودبلوماسيين واقتصاديين يصرون على أن الفترة المقبلة ستشهد عالم مختلفا تماما عن ذلك الذى عرفناه ما قبل انتشار الفيروس.

وأضاف عمرو موسى خلال محاضر نظمتها جامعة النيل عبر "زووم"، للخبير الاقتصادى العالمى، الدكتور محمد العريان، أنه يختلف معهم حول ذلك، قائلا إنه ربما يكون مختلفا لكنه سيستغرق وقتا، موضحا أن النظام متعدد الأطراف حول العالم يحتاج إلى الكثير من إعادة النظر وتعديلات وتغييرات، وكذلك العولمة.

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وتساءل الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، هل العالم بصدد الدخول فى حرب باردة جديدة، موضحا أنها لن تكون مشابهة لتلك فى القرب العشرين، مضيفا: من وجهة نظرى هناك حرب باردة بدأت تتشكل الآن، وستكون بين دولتين كبيرتين، ولن تكون عبارة عن سباق لبناء قواعد عسكرية والاستحواذ على الأراضى، وإنما ستكون سباقا حول الأسواق وستكون التجارة والتمويل والمشاريع عناصرها الأساسية.

وأضاف أنه فى ظل هذا التصور، يحتاج العالم إلى حركة عدم انحياز جديدة ومجموعة من الدول التى تفعل ما فى وسعها لمنع نشوب هذه الحرب الباردة التى تهدد السلام والأمن العالمى، معتبرا أن هناك عالم جديد يتشكل الآن.