شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الصيدليات: بعض الشركات تخالف قرار تسعير مستلزمات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام الشعبة العامة للصيدليات، باتحاد الغرف التجارية، عن مخالفة بعض الشركات المنتجة للكحوليات والمواد المظهرة، لقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركات المتلاعبة بالأسعار والممتنعين عن تنفيذ قرار تحديد الأسعار.

وأوضح البدوى، فى بيان، أن شركات حكومية مازالت تبيع المطهرات بأسعار أغلى كثيرا من التسعيرة الصادرة من الحكومة، حيث وصل سعر لتر الكحول الايثيلى تركيز 70، إلى 100 جنيه، في حين أن تسعيرة القرار55 جنيه فقط، مشيرا إلى أن تسعير الحكومة لعبوة الكحول 500 ملى تترارح بين 26 و28 جنيه، إلا أن إحدى الشركات حددت سعر العبوة 450 مللي بإجمالى 56 جنيه، لافتا إلى أن ذلك يُعد دليل على تبرئة الصيدليات من تهمة التلاعب بأسعار المطهرات والكمامات، خاصة بعد توقف أغلبها عن بيع تلك المنتجات بسبب الحملات التي تم شنها مؤخرا على الصيدليات.

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كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع إلتزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين ، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.

وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .