شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحمى نفسك من كورونا اقرأ سورة نوح 3363 مرة .. في حلقة جديدة من "الحدوتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الحلقة الجديدة من برنامج الحدوتة طرق الجماعة السلفية في التصدي للأوبئة والقضاء عليها وذلك بإستعراض طريقة تعاملهم مع الطاعون الأسود الذى ضرب مصر عام 1347 ميلادية .

في تلك الفترة تفشى الوباء وامتلأت الشوارع والمساجد بالجثامين لدرجة ان الناس عجزوا عن حصر أعداد الموتى

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وقتها فكرت الجماعة السلفية في حيل مختلفة لتحجيم انتشار الوباء فأقترح احدهم قراءة صحيح بخارى كاملا باعتباره سبب معفى للقضاء علي المرض وفقا لما يحكيه لنا المقريزي في كتابه اغاثة الأم بكشف الغمة

ولكن باءت المحاولة بالفشل وجاءت حيلة أخرى وهي ان يجتمع ما يقرب من 40 رجل من الأشراف ويقرأوا ما تيسر من القران الكريم من بعد صلاة الجمعة وحتى صلاه العصر وايضا فشلت المحاولة واستمر الوباء في حصد مزيد من الأرواح

حتي روى لنا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ان احدهم طلب من الناس ان يقرأوا موزعين سورة نوح 3363 مرة علي اعتبار ان الرسول الكريم طلب منه ذلك فكانت النتيجة ان الوباء استمر في حصد المزيد من الأرواح وقضي علي 200 الف شخص في القاهرة وحدها