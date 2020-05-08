شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود محافظة الجيزة فى أعمال التطهير للحد من تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها في أعمال التطهير والتعقيم اليومية من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة ، حيث شنت حملات اليوم الخميس لتعقيم عدد من الشوارع والقرى وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف الدكتور اشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى.

واستهدفت الحملة في حي العمرانية تطهير وتعقيم مبني ديوان المحافظة ومباني مديرية الطب البيطري وبنك مصر الكائن بشارع خاتم المرسلين ، وفي حي الوراق تطهير وتعقيم عدد 5 شوارع جانبية من كورنيش النيل بأجمالي عدد 10 واجهة منزل وعدد 9 واجهة محل وعدد 5 عيادات ومعامل تحاليل .

وفي حي شمال الجيزة تطهير وتعقيم شارع الفخراني بمدينة الأمل بأجمالي عدد 90 منزل وعدد 75 واجهة محل ، وفي قرية المنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر تم تطهير وتعقيم عدد 5 شوارع و عدد 15 واجهة محل وتطهير الإدارة البيطرية .

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وفي مركز ومدينة البدرشين تم تطهير وتعقيم أدارة التأمينات والمعاشات ومكتب بريد البدرشين وإدارة الكهرباء ، وفي مركز ومدينة العياط تم تطهير وتعقيم الوحدة المحلية لقرية برنشت وموقف السيارات وبعض من شوارع القرية بأجمالي 100 واجهة منزل وعدد 25 واجهة محل وعدد 2 صيدلية ، وفي الواحات البحرية تم تطهير وتعقيم قسم شرطة مدينة الباويطي ووحدة الشئون الاجتماعية .

واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.