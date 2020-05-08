شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: ظلمنا الزعيم الراحل أنور السادات لأننا نظرنا إليه أقل مما ينبغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام :" ظلمنا السادات لأننا كنا ننظر اليه نظر أقل مما ينبغي و لأنه جاء بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، عظمة السادات وعبقريته وأنا من الذين يرونه له دور أهم من عبد الناصر في مصير مصر لأنه كان يعرف هذا الشعب أكثر بكثيرا مما كان يعرفه عبد الناصر و كان يحسن تقديره ".

وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حوار له في برنامج رأى عام الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد على قناة “TEN” أن الزعيم الراحل أنور السادات عظيم وفعل لمصر ولمستقبل أبنائها الكثير ، متابعا :" السادات كان يتصور أنه ليس لى وجود إلا في ظل هيكل إلا أنه فوجئ بموقف حصل".

وذكر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرئيس الراحل حسنى مبارك كان وطنى وكان يكره الإسرائيليين والأمريكان و كان وطنيا بمعنى الكلمة ولكن حبه للسادات حب جم، موضحا أنه التقى شخصيات إسرائيلية في لندن 1974 وأنه اتهم بالتطبيع.