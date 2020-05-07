شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنهاء خدمة مقيم شعائر ببني سويف لمخالفته تعليمات غلق المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة جابر محمد عبدالحميد محمد مقيم شعائر بمسجد عبدالعظيم مجاور عطية بمدينة بني سويف، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف بني سويف والتي أفادت بقيام المذكور بعمل فراشة بجوار المسجد وإمامة المصلين لصلاة التراويح يوم السبت الماضي وعلى ما عرضه رئيس القطاع الديني .

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما تؤكد الوزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

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4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .