شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبي الجديد بعزل أبو قير: تعافي 10 مصابين بكورونا.. والحصيلة ترتفع لـ190 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو سلامة المدير الطبى الجديد لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الاسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) إنه تم تعافي 10 مصابين جديد من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم الخميس.

وأضاف «سلامه» لـ«المصري اليوم» – أنه بخروج الحالات الـ١٠ يصل اجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الان ١٩٠ حالة مشيرا إلى أنه تم اجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه تم استقبال عدداً من المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقال سلامه أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الاسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت «المدير الطبي الجديد» إلى أن مستشفى الحجر الصحى في ابو قير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو اجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الاولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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