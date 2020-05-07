شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ورياح وانخفاض في الحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد انخفاض بدرجات الحرارة السبت ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلا بارد على معظم الأنحاء لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون :

القاهرة الكبرى «29 – 16»، الوجه البحرى «29 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 16»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 22»، شمال الصعيد «30 – 18»، جنوب الصعيد «37 – 22» .

ويشهد طقس الأحد القادم انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد .

والطقس ليلا بارد على معظم الأنحاء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون :

القاهرة الكبرى «28 – 16»، الوجه البحرى «28 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 16»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31 – 22»، شمال الصعيد «30 – 18»، جنوب الصعيد «37 – 22» .

وعن طقس غداً الجمعة يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار غائم جزئي على القاهرة والوجه البحرى، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري .

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كما يتوقع الخبراء طقس معتدل غائم على السواحل الشمالية وفرصة أمطار خفيفة ( 30: 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة، وطقس مشمس حار على شمال الصعيد، مشمس وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، بارد على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد .

وهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرىة على غرب البحر المتوسط .

ويشير الخبراء أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط كما تتأثر القاهرة وشرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض الهند .

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ،والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34 – 17»، الإسكندرية «26– 18»، قنا «37- 21»، الأقصر «38 – 22»، أسوان «38 – 22» .