شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 وخروج 10 حالات شفاء من عزل المدينة الجامعية في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، الخميس، خروج 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج والرعاية داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط.

وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.

وأشار مصدر مسؤول بصحة أسيوط، إلى أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 126 شخصا، مشيرًا إلى وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما أعلن المصدر عن إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.

وقال المصدر، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي لطفل رضيع ومواطن بمنطقة سيد بحي غرب أسيوط، ومواطن، ومواطن بقرية موشا بمركز أسيوط، ومواطن بقرية عرب الجهمة بمركز القوصية، و4 حالات بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب.

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وشهدت قرية العقال البحري التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، انتشارًا مكثفًا للفرق الوقائية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وذلك بعد ظهور حالة إيجابية مؤكدة بالقرية.