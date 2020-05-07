شكرا لقرائتكم خبر عن الكثبان الرملية في المنيا تهدد طريق البهنسا- البويطي بالإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب زحف الكثبان الرملية المتحركة، في الصحراء الغربية بالمنيا، في تهديد طريق (البهنسا- البويطى) بالإغلاق بسبب تراكم الرمال بكميات كبيرة في المدخل الشرقى، بطول كيلومتر، وتخطيها الحواجز الخرسانية، ما أدى إلى وقوع حوادث نجم عنها مصرع وإصابة عشرات.

وأكدت تقارير جهاز التعمير بوزارة الإسكان، والوحدة المحلية بمركز بنى مزار، ومديرية الطرق بالمحافظة، تراكم الرمال على جانبى الطريق، بسبب الكثبان الرملية المتحركة بالصحراء الغربية، بطول كيلومتر، وفشل محاولات إزالتها أكثر مرة، وطالبت التقارير المكتب الاستشارى الذي صمم الطريق بإعداد دراسة للقضاء على المشكلة، من خلال إقامة غابات شجرية على جانبى الطريق أو بدائل أخرى، لوقف زحف الرمال.

وأوضح المهندس ناجى بدوى، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، أن الطريق تم تنفيذه، من خلال جهاز التعمير بوزارة الإسكان، التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى، ومناقشة الأزمة داخل المجلس التنفيذى أكثر من مرة، وطالب المحافظ بإعداد تقرير بشأن الطريق، لمخاطبة الأجهزة المختصة مركزيا، لإزالة العوائق، مشيرا إلى إزالة الرمال من الطريق بصفة دورية، من خلال معدات الوحدة المحلية لمركز بنى مزار ومقاول المشروع.

من جانبه كلف المحافظ، أسامة القاضى، مسؤولى الطرق وجهاز التعمير، خلال اجتماعات المجلس التنفيذى، بإعداد تقرير عن حالة الطريق ومدى تعرضه للرمال المتحركة، وطرق العلاج لمخاطبة وزير الإسكان للتدخل لإزالة العوائق، وتسلم الطريق بشكل نهائى.