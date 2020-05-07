شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: السادات له دور أكبر من عبدالناصر وكان يعرف المصريين جيدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، «كلنا كنا مناصرين لعبدالناصر، الذين كانوا يحبون معاداة السادات على الأقل لم يكونوا متحمسين أوي طبعا لأن هناك فروق شخصية وهناك فروق في المرحلة التاريخية وظل دائمًا إننا ننظر للسادات نظرة أقل، ظلمنا السادات صحيح وكنا ننظر له نظرة أقل مما ينبغي، مؤكد لأنه جاء بعد عبدالناصر، وأن تعيش في ظل عبدالناصر تجعلك لا ترى الشخصية بوضوح كافي، وأنا من الذين يرون أن الرئيس السادات له دور ربما يكون أهم من عبدالناصر في مصير مصر.

وأضاف الكاتب الصحفي في لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج رأي عام على قناة TeN، «السادات كان يعرف هذا الشعب أكثر كثير مما كان يعرفه عبدالناصر، السادات ابن خبرة وابن سوق يعلم المصريين كويس ويحسن فهمهم ويحسن تقديرهم ولذلك لم يكن مفاجأة، وكان واثق عندما قام برحلته إلى القدس وكان واثق إن المصريين سيستقبلونه بحفاوة، وهنا تجد الفروق بين السادات وعبدالناصر ففي ظل عبدالناصر لم تكن لتظهر مواهب السادات وقدراته الكبيرة وعظمته بهذا الوضوح إلا في غيبة عبدالناصر ولكن كما تقول يعني قصة عبدالناصر والسادات مع مصر هي واحدة من الدراسات الخطيرة والمهمة جدا التي عشناها وصبغت حياتنا ودفعنا فيها ثمن كبير ولكننا جنينا مكاسب اكبر من هذا».

وعن علاقة بالرئيس السادات قال الكاتب الصحفي: «الرئيس السادات كان يتصور أني تلميذ هيكل وأننى لاأفعل أي شيء إلا وكان هيكل وراؤه وأني ربما مليش وجود إلا في ظل هيكل، وفوجئ في مرة بموقف، حصلت خناقة كبيرة بيني وبين ضياء داؤود ونقل إلى السادات تفاصيلها وكنت في هذه الفترة لست على علاقة طيبة بهيكل وفوجئ إذا كيف لهذه الشخصية أن يعبر عن نفسه بهذا التعبير وبدأت من هذه النقطة العلاقة تصح وبدأ يبقى هناك تفهم جديد، وأنا من الذين أحبو السادات حبا كبيرا عن عقل وفهم وعلم وتقدير ومازلت اعتقد ذلك».