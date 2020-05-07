شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير مستشفى صدر دمنهور.. و«وكيل الوزارة»: حماية الأطقم الطبية أولوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تطهير تعقيم مستشفى الأمراض الصدرية بدمنهور والمخصص لفرز وإحالة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابة عدد 8 من طاقم التمريض وعدد من أفراد أسرهم المخالطين.
وبحسب بيان على الصحفة الرسمية لمديرية الصحة بالبحيرة «قاد صباح اليوم الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، حملة الرش والتطهير التي توجهت لمستشفى الصدر بدمنهور، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لمنع إنتشار العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.»
وأضاف بيان الصحة «تقدم بيومى بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى الصدر، مؤكداً أن حماية الأطقم الطبية أولوية، حيث إنهم خط الدفاع الأول لحماية المواطنين خلال تلك الأزمة مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين».
وذكر البيان «أكد بيومى على استمرار التطهير اليومى لجميع المنشأت الطبية وخاصة المنشآت التي تتعامل بشكل مباشر مع الحالات الإيجابيه بفيروس كورونا المستجد، وتوفير جميع المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والإلتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى من قِبل الفريق الطبى ونشر الوعى والثقافه الصحية بين المواطنين.
وكان الطاقم الطبى والعاملون بالمستشفى طالبوا برش والتعقيم وفحص العاملين بالمستشفى وأخذ مسحات منهم بعد الإعلان عن إصابة 8 من العاملين بالتمريض في المستشفى.
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