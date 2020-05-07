شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تدعوكم لزيارة مسجد الفتح الملكي (جولة افتراضية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمتع معنا بجولة افتراضية جديدة داخل أحد أبرز المنشآت المعمارية التي ترجع للقرن التاسع عشر؛ مسجد الفتح الملكي بمنطقة عابدين والذي قام ببناءه الأمير عابدين بك اللواء ملحقاً بقصر عابدين 1041هـ/1631م.

يتسم هذا المسجد بإستمرار النسق المعمارى العثمانى في تشييد المساجد بالإضافة إلى ظهور بارز للمميزات المعمارية والفنية لعمارة القرن التاسع عشر في مصر، حيث تم بناءه على الطراز العثمانى وهو يشبه في التخطيط مسجد محمد على بالقلعة والواجهة الرئيسية تفتح على شارع جامع عابدين وتؤدى إلى دركاة ثم مدخل منكسر والتى تفضى بدورها إلى داخل المسجد.

تخطيط المسجد عبارة عن مساحة مربعة يعلوها قبة ويتعامد عليها أربعة أنصاف قباب من الجهات الأربعة ويوجد أربعة قباب صغيرة في الأركان الأربعة للمسجد وتغطى جدران المسجد بارتفاع حوالى متران وزارات رخامية ملونة ويوجد منبر من الرخام عليه زخارف بطريقة التذهيب وقوامها وريدات وزهور نباتية. والمنبر ذو قمة بصلية بالجهة الجنوبية الشرقية بجوار المحراب.

كما يوجد بالمسجد كرسى مقرئ خشبي مطعم بالعاج والصدف يقع بالجهة الشمالية الغربية، ودكة مبلغ من الخشب ذات درابزين من الخرط الميمونى والمسدس الدقيق وترتكز على ثمانية أعمده من الرخام.

تم إطلاق هذه الجولة بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، وشركة D‏NAV3.

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